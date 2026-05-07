NBA: Thriller-Sieg für die Knicks

SID 07.05.2026 • 06:04 Uhr Die New York Knicks haben in den NBA-Play-offs einen weiteren Schritt in Richtung Conference-Finals gemacht. Erneut war Jalen Brunson der entscheidende Spieler.

Die New York Knicks haben in den NBA-Play-offs einen weiteren Schritt Richtung Conference Finals gemacht. Das Team aus dem „Big Apple“ gewann Spiel zwei der Halbfinalserie in der Eastern Conference gegen die Philadelphia 76ers mit 108:102 und führt in der Best-of-seven-Serie nun mit 2:0. Der Deutsche Knicks-Profi Ariel Hukporti kam in sieben Minuten Einsatzzeit auf zwei Punkte und drei Rebounds.

Matchwinner war einmal mehr Jalen Brunson, der acht seiner insgesamt 26 Punkte im Schlussviertel erzielte und die Knicks in der entscheidenden Phase auf die Siegerstraße führte. Bereits im ersten Match der Serie hatte der 29-Jährige 35 Zähler beigesteuert.

Philadelphia hielt die Partie im Madison Square Garden lange offen. Obwohl 2023-MVP Joel Embiid kurzfristig verletzt ausfiel, stand es fünf Minuten vor dem Ende noch 99:99, ehe die Knicks davonzogen. Tyrese Maxey überzeugte bei den 76ers mit 26 Punkten, Veteran Paul George traf fünf Dreier.

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„Offensiv war es kein schönes Spiel“, sagte Knicks-Coach Mike Brown: „Man muss den Sixers großen Respekt zollen. Wir wussten, dass sie hochmotiviert auftreten und körperlich hart zur Sache gehen würden.“ Aufseiten Philadelphias, das in der ersten Playoff-Runde die Boston Celtics ausgeschaltet hatte, haderte Coach Nick Nurse vor allem mit der Chancenverwertung.

„Wir haben defensiv gut genug gespielt, um dieses Spiel zu gewinnen – besonders im vierten Viertel. Wir haben eine großartige Offense gespielt. Wir haben bloß unsere Würfe nicht getroffen“, sagte Nurse.