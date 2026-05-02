NBA: Bittere Nachricht für Franz Wagner und die Orlando Magic

SID 02.05.2026 • 22:15 Uhr Franz Wagner wird schmerzlich vermisst - und muss nun auch im entscheidenden Playoff-Spiel zusehen. Der Deutsche hatte bereits die vergangenen beiden Duelle verpasst.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner wird Orlando Magic in der NBA auch im alles entscheidenden letzten Spiel der Playoff-Serie gegen die Detroit Pistons fehlen.

Das teilte das NBA-Team am Samstag mit, am Sonntag (21.30 Uhr MESZ) steigt Spiel sieben in der Little Caesars Arena von Detroit.

Wagner plagt sich mit einer Zerrung in der rechten Wade herum, er verpasste schon die vergangenen beiden Duelle – und genau in diesen kippte die Serie zugunsten der Pistons.

Das Team aus Detroit, in der Regular Season beste Mannschaft der Eastern Conference, war als klarer Favorit in die Serie gegangen.