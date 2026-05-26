NBA-Aus: Schröder nach Cavs-Sweep – Noch nicht unsere Zeit

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat das krachende Playoff-Aus in der NBA sportlich genommen. „Das war nicht das, was wir uns erhofft hatten“, schrieb der Welt- und Europameister nach dem 93:130 seiner Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks auf Instagram: „Aber manchmal ist das im Sport so. Große Momente in der Sportgeschichte brauchen ihre Zeit.“
Schröder reagiert auf Playoff-Aus
Im Halbfinale kassieren die Cleveland Cavaliers einen "Sweep". Schröder fehlt erkrankt - und nimmt aus Aus sportlich.
Schröders Finals-Fluch hält an
Die Cavs hatten in der Best-of-seven-Serie im Conference Final einen „Sweep“ (0:4) kassiert, Schröder fehlte bei der deutlichsten der vier Niederlagen in der Nacht zu Dienstag aufgrund einer Krankheit.
Der 32-Jährige muss damit weiter auf seine erste Teilnahme an den NBA-Finals warten. Schon 2016/17 mit den Atlanta Hawks und 2022/23 mit den Los Angeles Lakers war der 32-Jährige im Halbfinale ausgeschieden.
„Manchmal muss man auf den richtigen Moment warten“, schrieb Schröder, der erst im Februar zum Meister von 2016 gewechselt war und dort größtenteils von der Bank kam. „Es war einfach noch nicht unsere Zeit. Glückwunsch an die Knicks.“