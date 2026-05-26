NBA-Aus: Schröder nach Cavs-Sweep – Noch nicht unsere Zeit

SID 26.05.2026 • 17:35 Uhr Im Halbfinale kassieren die Cleveland Cavaliers einen "Sweep". Schröder fehlt erkrankt - und nimmt aus Aus sportlich.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat das krachende Playoff-Aus in der NBA sportlich genommen. „Das war nicht das, was wir uns erhofft hatten“, schrieb der Welt- und Europameister nach dem 93:130 seiner Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks auf Instagram: „Aber manchmal ist das im Sport so. Große Momente in der Sportgeschichte brauchen ihre Zeit.“

Schröders Finals-Fluch hält an

Die Cavs hatten in der Best-of-seven-Serie im Conference Final einen „Sweep“ (0:4) kassiert, Schröder fehlte bei der deutlichsten der vier Niederlagen in der Nacht zu Dienstag aufgrund einer Krankheit.

Der 32-Jährige muss damit weiter auf seine erste Teilnahme an den NBA-Finals warten. Schon 2016/17 mit den Atlanta Hawks und 2022/23 mit den Los Angeles Lakers war der 32-Jährige im Halbfinale ausgeschieden.