Wembanyama überragt: Spurs schlagen OKC um Hartenstein

SID 19.05.2026 • 06:33 Uhr San Antonios Starspieler stiehlt MVP Shai Gilgeous-Alexander im dramatischen Spiel eins die Show. Isaiah Hartenstein steht mit OKC unter Zugzwang.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder in der NBA in einem dramatischen Auftaktspiel des Conference Finals im Westen einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen die San Antonio Spurs mit dem herausragenden Ausnahmespieler Victor Wembanyama verlor der Titelverteidiger mit 115:122 nach zwei Verlängerungen. Am Mittwoch (Ortszeit) kommt es in Oklahoma City zum zweiten Spiel.

Vor allem Wembanyama (22) machte in einer nervenaufreibenden Partie eins den Unterschied zugunsten der Texaner: Der Franzose, der San Antonio erst in die zweite Verlängerung gerettet hatte, kam am Ende auf 41 Punkte und 24 Rebounds – und entschied damit auch das Duell der Stars für sich.

OKC-Topspieler Shai Gilgeous-Alexander, der vor dem Spiel seine zweite MVP-Trophäe überreicht bekommen hatte, konnte die Niederlage nicht verhindern, er beendete die Partie mit 24 Punkten. Hartenstein stand rund zwölf Minuten auf dem Feld.

Das Team um den deutschen Nationalspieler war bislang durch die Playoffs gestürmt, die Phoenix Suns und Los Angeles Lakers fertigte der Meister jeweils mit 4:0 ab. In der Hauptrunde hatten die Spurs OKC allerdings in vier der fünf Begegnungen besiegt.