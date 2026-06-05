NBA-Finals: Trump kündigt Besuch an

SID 05.06.2026 • 10:41 Uhr Spiel drei der NBA-Finalserie zwischen den New York Knicks und San Antonio Spurs findet in New York statt. US-Präsident Donald Trump kündigt an, sich das Spiel anzugucken.

US-Präsident Donald Trump will das dritte Spiel der NBA-Finalserie zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs im Madison Square Garden besuchen. Er habe eine Einladung des Knicks-Eigentümers James Dolan angenommen, erklärte Trump vor Reportern im Weißen Haus. „Die Antwort lautet Ja“, sagte der Präsident: „Er hat mich eingeladen, also werde ich hingehen.“

In der Nacht von Montag auf Dienstag (2.30 Uhr MESZ) empfangen die Knicks die Spurs zum dritten Duell der Best-of-seven-Serie, in der die New Yorker um den deutschen Center Ariel Hukporti 1:0 führen. Spiel zwei findet in der Nacht auf Samstag (2.30 Uhr MESZ) in San Antonio statt.

NBA-Boss begrüßt Trumps Besuch

Trump hatte sich zunächst vage darüber geäußert, welches Spiel er besuchen würde – er schloss nicht aus, an beiden teilzunehmen. Das Weiße Haus bestätigte in der täglichen Übersicht über den Terminkalender des Präsidenten seine Absicht, beim dritten Spiel dabei zu sein. Seine Anwesenheit wird wahrscheinlich deutlich verstärkte Sicherheitsvorkehrungen in und um die Spielstätte in Midtown Manhattan bedeuten.

Die Knicks stehen zum ersten Mal seit 1999 wieder im Finale – damals hatte Trump Plätze direkt am Spielfeldrand – und jagen ihren ersten Titel seit 1973. Dass Trump wohl nun wieder anwesend sein wird, hatte NBA-Kommissar Adam Silver am Donnerstag begrüßt. Er sei „begeistert“, dass der Präsident dabei sein wolle, dieser sei „durch und durch ein New Yorker“, sagte Silver laut The Athletic.

Treffen mit Bürgermeister nicht geplant

Auch Zohran Mamdani plant einen Besuch. Der Bürgermeister von New York, der den Demokraten angehört, soll einem Bericht der New York Times zufolge aber nicht bei Trump sitzen. „Es wird ein ganz anderer Bereich sein“, zitierte die Zeitung Mamdani.