NBA: Neuer Coach für Wagner und Co.

SID 01.06.2026 • 18:44 Uhr Die Trainersuche bei den Orlando Magic ist beendet. Das Franchise holt einen Defensivspezialisten von einem Finalteilnehmer. Auch einige Deutsche haben damit Gewissheit.

Welt- und Europameister Franz Wagner wird bei den Orlando Magic künftig von Sean Sweeney trainiert. Das Basketball-Franchise aus Florida ernannte den 41-Jährigen am Montag offiziell zum Nachfolger des entlassenen Jamahl Mosley.

Sweeney arbeitete bislang als stellvertretender Cheftrainer des aktuellen Finalisten San Antonio Spurs, zuvor war er in der NBA bereits als Assistenzcoach der Dallas Mavericks, der Detroit Pistons, der Milwaukee Bucks und der Brooklyn Nets tätig.

Wagner-Zukunft bei Magic offen

„Sean bringt eine enorme Arbeitsmoral und eine hohe Intensität mit, die den Ton für alles setzen, was er tut“, sagte Jeff Weltman, Präsident für Basketball bei den Magic: „Seans Liebe zum Detail und seine Fähigkeit, das Spiel zu vermitteln und zu lehren, stechen deutlich hervor. Er ist von Wettbewerbsgeist und Verantwortungsbewusstsein geprägt und verfolgt gleichzeitig einen modernen, kreativen Ansatz beim Coaching.“