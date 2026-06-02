Die NBA trauert um Hall-of-Fame-Mitglied Rick Adelman. Wie die Trainervereinigung National Basketball Coaches Association (NBCA) am Montag verkündete, verstarb der einstige Head Coach der Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Houston Rockets und Minnesota Timberwolves im Alter von 79 Jahren.
NBA-Trainerlegende verstorben
Adelman, dessen Sohn David die Denver Nuggets trainiert, sammelte in 23 Spielzeiten als NBA-Cheftrainer 1042 Siege – damit liegt er auf Platz 10 der ewigen Bestenliste. Er führte Portland sowohl 1990 als auch 1992 ins NBA-Finale, wo die Franchise erst gegen Detroit verlor, sowie zwei Jahre später den von Michael Jordan angeführten Chicago Bulls unterlag.
NBA: Adelman wurde 2021 in die Hall of Fame aufgenommen
Viele der Teams, die Adelman trainiert hatte, trauerten in den sozialen Medien um ihn. „Die Sacramento Kings sind zutiefst betrübt über den Tod von Rick Adelman, dessen Führungsqualitäten, Charakter und Weitblick eine Ära des Kings-Basketballs geprägt haben, die unsere Stadt inspirierte und Fans auf der ganzen Welt begeisterte“, teilten die Kings am Montag in einer Erklärung mit.
Adelman, der 2021 in die Basketball-Hall-of-Fame aufgenommen wurde, war zuletzt 2014 in Minnesota als Head Coach aktiv und beendete im Anschluss seine Karriere. Zu den genauen Umständen seines Todes äußerte sich die NBCA nicht weiter.