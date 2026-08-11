LeBron James’ 76ers-Debüt: Kracher gegen Meister Knicks

SID 11.08.2026 • 14:42 Uhr Der 41-Jährige ist ein zusätzlicher Stargast bei der Meisterzeremonie im Madison Square Garden.

Nach seinem spektakulären Wechsel zu den Philadelphia 76ers darf LeBron James am ersten Spieltag der neuen NBA-Saison die Meisterzeremonie als Stargast aus nächster Nähe miterleben.

Mit den Sixers tritt der 41-Jährige am 20. Oktober bei Champion New York Knicks an, das gab die nordamerikanische Basketball-Profiliga am Dienstag bekannt.

NBA-Teams vor brisanten Duellen

Damit kommt es für Ariel Hukporti schnell zum Wiedersehen. Der Center aus Stralsund war nach dem Titelgewinn mit New York nach Philadelphia gegangen. James, viermaliger Meister, kam von den Los Angeles Lakers und geht in seine 24. NBA-Spielzeit.

Ebenfalls am 20. Oktober spielt Rekordmeister Boston Celtics bei den Detroit Pistons, der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein tritt mit Oklahoma City Thunder bei Vizemeister San Antonio Spurs um Ausnahmefigur Victor Wembanyama an.

LeBrons Wechsel prägt Weihnachtsspielplan

Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt es unter anderem in New York zur Neuauflage des diesjährigen Finalduells zwischen Knicks und Spurs. Der komplette Spielplan wird am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) veröffentlicht.

„Wo LeBron spielt, hat Auswirkungen auf den Spielplan“, hatte Commissioner Adam Silver Mitte Juli während einer Podiumsdiskussion gesagt. „Ich würde mir wünschen, dass er seine Entscheidung bald bekannt gibt. Wie Sie sich vorstellen können, rufen uns die Teams und die Sender an, und alle wollen Planungssicherheit.“ Etwas mehr als eine Woche später gab James bekannt, dass er zu den 76ers geht.