NBA: Früher Nowitzki-Coach Don Nelson gestorben

Felix Kunkel 09.08.2026 • 20:49 Uhr Don Nelson, der erste NBA-Trainer von Dirk Nowitzki, stirbt mit 86 Jahren. Der Deutsche reagiert mit emotionalen Worten auf die traurige Nachricht.

Don Nelson, der frühere Coach von Dirk Nowitzki und zweiterfolgreichste Trainer in der NBA-Geschichte, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie am Sonntag mit.

„Nellie … Du hast mich nicht nur gedraftet. Du hast an mich geglaubt. Du hast Dinge in meinem Spiel gesehen, bevor mir überhaupt klar war, dass ich dazu fähig bin“, schrieb Nowitzki bei X. „Ich habe es schon unzählige Male gesagt und werde es immer wieder sagen: Ich glaube nicht, dass meine Karriere so verlaufen wäre, wenn du nicht mein erster Trainer gewesen wärst und mir die Freiheit gegeben hättest, mein Spiel zu spielen. Ich kann nur DANKE sagen. Für alles. RIP, Legende.“

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„Am Sonntagmorgen ist unser geliebter Ehemann, Vater, Großvater und Urgroßvater Don Nelson friedlich in den Armen des Herrn entschlafen, umgeben von seiner liebevollen Familie“, erklärte seine Familie in einer Stellungnahme, die NBA-Reporter Marc Stein veröffentlichte. „Während seiner letzten Woche umgaben ihn Freunde und Familie mit Liebe, teilten den Segen seiner Freundschaft und ließen wertvolle Erinnerungen Revue passieren.“

Nelson war als Spieler mit den Boston Celtics fünfmal NBA-Champion, bevor er seine Trainerkarriere startete und dreimal zum NBA-Trainer des Jahres gekürt wurde.

Nelson lotste Nowitzki zu den Mavs

Von 1997 bis 2005 trainierte Nelson die Dallas Mavericks und wurde somit auch zum ersten NBA-Trainer von Dirk Nowitzki, der 1998 zu den Mavs kam. Bereits ein Jahr zuvor hatten Nelson, sein Sohn Donnie und Mavericks-Besitzer Ross Perot den hochbegabten Deutschen in dessen Heimatstadt Würzburg besucht.

Donnie Nelson war von 2005 bis 2021 General Manager der Mavericks, die 2011 mit Nowitzki als Starspieler ihren bislang einzigen Titel holten.

„Wir haben Dirk vor dem Draft einige Wochen lang versteckt“, erzählte Don Nelson einst der Sports Illustrated. „Wir hatten uns fest vorgenommen, ihn zu draften. Wir wollten einfach verhindern, dass er woanders zum Probetraining geht. Er sollte unser Spieler werden. Er war damit einverstanden. Also versteckte er sich eine Woche lang in Donnies Keller.“

Als Trainer gewann Nelson zwar nie einen Meistertitel, feierte jedoch 1.355 Siege innerhalb der regulären Saison mit seinen Teams. Nur Gregg Popovich von den San Antonio Spurs (1.390) war erfolgreicher.

2012 wurde Nelson in die Hall of Fame der NBA aufgenommen. Auch Nowitzki wurde im August 2023 diese besondere Ehre zuteil.