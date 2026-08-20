NBA: Neuer Mega-Vertrag für gealterten Superstar

SPORT1 20.08.2026 • 21:04 Uhr James Harden verlängert bei den Cleveland Cavaliers und kassiert dafür 97 Millionen US-Dollar. Dabei ist er längst nicht mehr in Topform.

James Harden bleibt das Gesicht der Cavaliers Cavaliers: Der 36 Jahre alte Veteran hat sich mit der Franchise auf einen neuen Dreijahresvertrag über 97 Millionen Dollar geeinigt. Das berichtete ESPN-Insider Shams Charania unter Berufung auf Hardens Agenten Mike Silverman, Troy Payne und Brandon Grier.

Harden hatte zuvor seine Player Option über 42,3 Millionen Dollar für die Saison 2026/2027 ausgeschlagen – und unterschrieb nun langfristig. Dabei ist er von der Topform vergangener Tage mittlerweile durchaus weit entfernt.

Harden hat wieder Zahltag

Die Cavs hatten Harden zur Trade Deadline von den Los Angeles Clippers geholt und dafür Point Guard Darius Garland sowie einen Second-Round-Draft-Pick abgegeben. Mit Harden als Guard schloss Cleveland die Regular Season auf Rang vier im Osten mit einer Bilanz von 52:30 ab.

In 26 Spielen für sein neues Team legte Harden 20,5 Punkte, 4,8 Rebounds und 7,7 Assists auf. In den Playoffs kamen 19,2 Punkte, 5,1 Rebounds, 5,5 Assists und 1,7 Steals hinzu – ehe Cleveland in den Eastern Conference Finals von den späteren NBA-Champions New York Knicks mit 0:4 geschlagen wurde.

Auffällig: Harden traf in der Postseason nur 29,9 Prozent seiner Dreier, zudem wurden seine defensiven Schwächen immer wieder attackiert. Offensiv bleibt er dennoch ein Unterschiedsspieler – und mit Mitchell bildet er ein gefährliches Guard-Duo, das auch Jarrett Allen und Evan Mobley im Pick and Roll besser in Szene setzt.