NBA-Star verkündet Karriereende nach 18 Saisons

Russell Westbrook hat seine NBA-Karriere nach 18 Spielzeiten für beendet erklärt.
NBA-Star verkündet Karriereende
Der erfahrene Point Guard verkündete seinen Abschied in Form eines Videos, das von Schauspieler Michael B. Jordan gesprochen wird.
„Manchmal merkst du gar nicht, dass du das Ende schon gesehen hat“, schrieb Westbrook dazu in dem Posting beim Kurznachrichtendienst X. „Du musstest dabei sein. Und jetzt ist es vorbei.“
Westbrook zuletzt bei den Sacramento Kings
Die Sacramento Kings waren in der Saison 2025/26 bereits Westbrooks siebtes Team. Zuvor lief er für die Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers und Denver Nuggets auf.
Sportlich war das Kapitel Kings zäh: Sacramento endete bei 22:60 und damit – zusammen mit dem Utah Jazz – am Ende der Western Conference.
Veteranenrolle trotz Negativrekord
Für Westbrook war es die verlustreichste Saison seiner Laufbahn, die sogar seine Rookie-Spielzeit bei OKC (23:59 in 2008/09) übertraf.
Trotzdem blieb der 37-Jährige ein stabiler Fixpunkt: In 64 Spielen (58 Starts) legte er 15,2 Punkte, 5,4 Rebounds sowie teaminterne Bestwerte von 6,7 Assists und 1,3 Steals auf. Die finalen elf Partien verpasste er nach einer Zehenverletzung.
Historische Meilensteine für Westbrook
Individuell schrieb Westbrook weiter Geschichte. Er kletterte auf Platz fünf der All-Time-Assist-Liste, nachdem er Steve Nash und Mark Jackson überholt hatte, und wurde laut ESPN zudem der erste Guard der NBA-Historie mit mehr als 9.000 Karriere-Rebounds. Als All-Time-Leader bei Triple-Doubles legte er sechs weitere nach und steht nun bei 209.
Ein NBA-Titel blieb Westbrook verwehrt, doch seine Auszeichnungen sind beeindruckend: NBA-MVP 2017, neunmal All-Star, zweimal Scoring Champion, neun All-NBA-Nominierungen und dreimal Assist-König.
Er beendet seine Laufbahn mit 27.176 Punkten, 9.025 Rebounds und 10.351 Assists. Westbrook und LeBron James sind die einzigen Spieler der NBA-Geschichte mit über 25.000 Punkten und 10.000 Assists.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.