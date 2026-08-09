NBA-Legende Don Nelson (†86) tot – Nowitzki nimmt Abschied

SID 09.08.2026 • 20:57 Uhr Der langjährige Headcoach, der den Würzburger 1998 nach Dallas holte, starb im Alter von 86 Jahren.

Don Nelson, erster NBA-Trainer der deutschen Basketballikone Dirk Nowitzki, ist tot. Das gab die Familie des Hall-of-Famers am Sonntag bekannt. Nelson, als Profi fünfmaliger NBA-Champion, wurde 86 Jahre alt.

Nowitzkis emotionaler Abschied von Nelson

„Nellie … Du hast mich nicht nur gedraftet. Du hast an mich geglaubt. Du hast Dinge in meinem Spiel gesehen, bevor mir überhaupt klar war, dass ich dazu fähig bin“, schrieb Nowitzki bei X. „Ich habe es schon unzählige Male gesagt und werde es immer wieder sagen: Ich glaube nicht, dass meine Karriere so verlaufen wäre, wenn du nicht mein erster Trainer gewesen wärst und mir die Freiheit gegeben hättest, mein Spiel zu spielen. Ich kann nur DANKE sagen. Für alles. RIP, Legende.“

„Am Sonntagmorgen ist unser geliebter Ehemann, Vater, Großvater und Urgroßvater Don Nelson im Kreise seiner liebevollen Familie friedlich zu Gott heimgekehrt“, hieß es im Statement der Familie, das NBA-Reporter Marc Stein veröffentlichte: „Während seiner letzten Woche umgaben ihn Freunde und Familie mit Liebe. Sie genossen das Geschenk seiner Freundschaft und ließen gemeinsam kostbare Erinnerungen aufleben.“

Nelsons Trainerlaufbahn und Mavericks-Coup

Nelson, der all seine Titel mit den Boston Celtics holte, arbeitete nach seiner Profikarriere 31 Jahre als Trainer für die Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks und Dallas Mavericks. Nur Gregg Popovich (1390) holte als Headcoach mehr Siege als Nelson (1335). Meister wurde er in dieser Rolle nie.

1997 wechselte Nelson nach Dallas und hatte großen Anteil daran, dass die Mavericks Nowitzki im Rahmen des Drafts 1998 durch einen Deal mit den Milwaukee Bucks erhielten. Bereits ein Jahr zuvor hatten Nelson, sein Sohn Donnie und Mavericks-Besitzer Ross Perot den hochbegabten Deutschen in dessen Heimatstadt Würzburg besucht. Donnie Nelson war von 2005 bis 2021 General Manager der Mavericks, die 2011 mit Nowitzki als Starspieler ihren bislang einzigen Titel holten.

Mavs verstecken Nowitzki vor dem Draft