Video von LeBron James sorgt für Aufsehen

LeBron James, Jaylen Brown und Tyrese Maxey bauen in Philadelphia schon mehr als einen Monat vor dem offiziellen Training Camp eine gemeinsame Chemie auf. Ein neues Video zeigt das Star-Trio beim Workout mit Trainer Chris Johnson.
LeBron-Video sorgt für Aufsehen
LeBron James wird beim Training gefilmt. Das Video sorgt durchaus für Wirbel.
LeBron James hat die LA Lakers verlassen
© IMAGO/Pixsell
Die 76ers haben im Sommer kräftig nachgelegt: Neben James und Brown kamen Anfernee Simons, Dean Wade, Kentavious Caldwell-Pope und Labaron Philon Jr. Der frühe Gang ins Gym soll die Eingewöhnung beschleunigen.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Mit diesen Bildern wird klar: LeBron James macht noch einmal richtig ernst! Das Training Camp startet schließlich erst am 29. September, am 20. Oktober geht es zum Auftakt gegen die New York Knicks. Viel Zeit zum Einspielen bleibt bis dahin eigentlich nicht. Doch nun sorgen die Anführer des neuen Super-Teams bei den Konkurrenten mit ihrer frühen gemeinsamen Vorbereitung für noch mehr Respekt.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.