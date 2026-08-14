Zwölfter NBA-Klub: Dennis Schröder jetzt bei den Hornets

SID 14.08.2026 • 22:59 Uhr Nur noch ein Spieler hat in der NBA-Geschichte für mehr Teams gespielt.

Welt- und Europameister Dennis Schröder bleibt der Wandervogel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. ESPN zufolge wird der 32-Jährige von den Cleveland Cavaliers zu den Charlotte Hornets getradet – das Team wird seine zwölfte unterschiedliche NBA-Station seit dem Draft durch die Atlanta Hawks 2013. Rekordhalter ist Ish Smith mit 13 Teams.

Schröders wechselhafte NBA-Karriere

Schröder hatte in der vergangenen NBA-Saison 70 Spiele mit durchschnittlich 10,8 Punkten absolviert: 40 für die Sacramento Kings, 30 für die Cavaliers, mit denen er die Conference-Finalserie gegen den späteren Champion New York Knicks verlor (0:4).

In der NBA hat Schröder neben den Hawks, Kings und Cavaliers auch für Oklahoma City Thunder, die Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Golden State Warriors und die Detroit Pistons gespielt. Nur in Atlanta blieb er länger als zwei Jahre. Während vier der vergangenen fünf Saisons wurde er getradet.

Ehrenbürger Schröder vor NBA-Start

Insgesamt kommt Schröder auf 912 NBA-Spiele in der Regular Season mit im Schnitt 13,7 Punkten, den Titel hat er vor seiner 14. Saison noch nicht gewonnen. Die Hornets haben in der vergangenen Saison mit 44 Siegen bei 38 Niederlagen die Playoffs verpasst. Schröder ist derzeit in Deutschland, erst am Mittwoch wurde er zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt Braunschweig ernannt.