NBA-Schock: Rekordmann Russell Westbrook beendet nach 18 Saisons

Der amerikanische Basketball-Star Russell Westbrook hat seine Karriere nach 18 Saisons in der NBA beendet. Das verkündete der frühere MVP der besten Liga der Welt und Olympiasieger von London 2012 in einem längeren Video bei Instagram. „Manchmal merkt man gar nicht, dass man das Ende schon gesehen hat“, schrieb der 37-Jährige dazu: „Man musste dabei sein. Und jetzt ist es vorbei.“
Westbrook beendet NBA-Karriere: „Jetzt ist es vorbei“
Der frühere MVP hört nach 18 Saisons in der besten Liga der Welt auf.
Russell Westbrook hört auf
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Rekordmann Westbrook verlässt das Parkett
Westbrook verlässt das Parkett als neunmaliger All-Star. Zuletzt spielte der Point Guard für die Sacramento Kings, davor für Oklahoma City Thunder, die Houston Rockets, die Washington Wizards, die Los Angeles Lakers und Clippers sowie die Denver Nuggets. Westbrook hält zudem mit 209 Triple-Doubles den Rekord in der NBA. Den Meistertitel holte er nie.
In der vergangenen Saison hatte Westbrook, der im Jahr 2008 von den damaligen Seattle SuperSonics an vierter Stelle ausgewählt worden war, im Schnitt 15,2 Punkte, 6,7 Assists und 5,4 Rebounds in 64 Partien aufgelegt.