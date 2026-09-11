Gefallener Star reagiert auf Kritik

Nach seiner Rückkehr in die NBA wird Ben Simmons heftig kritisiert. Nun setzt sich der dreimalige All-Star zur Wehr.

Der Australier Ben Simmons hat die Kritik von Patrick Beverley an seiner NBA-Rückkehr vehement zurückgewiesen. Der dreimalige All-Star hatte Anfang September bei den Sacramento Kings nach einem Jahr ohne NBA-Einsatz einen Einjahresvertrag unterschrieben – und reagierte nun auf einen Instagram-Clip seines Ex-Kollegen, der inzwischen in Frankreich spielt.

Beverley hatte angezweifelt, ob der 30 Jahre alte Simmons einen Kaderplatz verdient habe, während Victor Oladipo, Gabe Vincent und Cam Thomas weiterhin ohne Team sind. In seiner Pat Bev Show sagte der 38 Jahre alte Point Guard: „Ich finde es nicht fair, dass du mit Basketball aufhören und dann zurückkommen kannst.“

Ben Simmons (links) hatte 2025 kurzzeitig für die LA Clippers gespielt Ben Simmons (links) hatte 2025 kurzzeitig für die LA Clippers gespielt © IMAGO/Icon Sportswire

NBA: Simmons verteidigt seinen Weg zurück

Simmons widersprach in einem Instagram-Kommentar energisch: „Aufhören…? Ich habe zwei Jahre gespielt, ohne körperlich fit zu sein. Das ist kein Geschenk. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um in diese Position zu kommen.“

Der Point Guard ergänzte: „Ich bin sehr dankbar, überhaupt in der Lage zu sein, den verdammten Sport zu spielen, den ich liebe.“ Einst war der Guard ein Superstar bei den 76ers. Dann fiel er nach einem Wechsel nach Brooklyn tief.

Neue Chance bei den Sacramento Kings

Sacramento nahm Simmons für ein Jahr und 3,5 Millionen Dollar unter Vertrag, nachdem er die komplette Saison 2025/26 wegen Rücken- und Beinverletzungen ausgesetzt hatte. Sein bislang letzter NBA-Auftritt datiert vom 29. April 2025: Im Playoff-Spiel der Los Angeles Clippers bei den Denver Nuggets stand er fünf Minuten auf dem Parkett.

Für die Kings ist der Deal ein risikoarmer Versuch. Simmons bringt weiter Spielübersicht, Tempo im Transition Game und mit 2,08 Metern die Möglichkeit mit, auf mehreren Positionen zu verteidigen. Seine NBA-Hochphase bei den Philadelphia 76ers liegt zwar einige Zeit zurück, doch der Australier könnte hinter Rookie Darius Acuff Jr. wichtige Minuten als Ballhandler liefern.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.