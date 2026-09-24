Marcus Smart verlässt die Los Angeles Lakers und unterschreibt bei den Houston Rockets. Von seinem ehemaligen Team ist er tief enttäuscht.

NBA-Star Marcus Smart hat nach seinem Abschied von den Los Angeles Lakers deutliche Worte für das Vertragsangebot seines früheren Teams gefunden. Der Guard bezeichnete die Offerte nach Angaben des Houston Chronicle als „respektlos“ und entschied sich stattdessen für einen Vertrag bei den Houston Rockets in seiner texanischen Heimat.

„Zunächst einmal habe ich so gut gespielt, dass das Angebot am Ende nicht zu meiner Leistung passte“, sagte Smart. „Vor allem, wenn man sieht, welche Angebote Spieler bekommen, die deutlich schlechter gespielt haben als ich. Außerdem gab es nicht die Sicherheit, die wir wollten und zu der sie bereit waren.“ Wie genau das Angebot der Lakers ausgesehen habe, ließ er offen.

Smart unterschrieb stattdessen in Houston einen Zweijahresvertrag über 12,4 Millionen Dollar. Dieser beinhaltet eine Player Option für die zweite Saison. Der 32-Jährige erklärte, die Struktur verschaffe ihm die Chance, den Markt erneut zu testen: „Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, rauszugehen und zu versuchen, das zu bekommen, was ich mir verdient habe und wofür ich mich abgerackert habe: meiner Familie ein ordentliches Gehalt mit Jahren Laufzeit zu sichern.“

Smart wurde 2022 Defensive Player of the Year

In seine 13. NBA-Saison geht Smart nicht mehr mit den Erwartungen aus seinen besten Zeiten. Der frühere Defensive Player of the Year 2022 und dreimalige All-Defensive First Team-Spieler soll bei den Rockets jedoch vor allem mit seiner Physis, Kommunikation und defensiven Vielseitigkeit Akzente setzen.

Bei den Lakers kam Smart in der vergangenen Saison auf 9,3 Punkte, 3,0 Assists, 2,8 Rebounds und 1,4 Steals pro Partie. Seine Quoten von 39,5 Prozent aus dem Feld und 33,1 Prozent von der Dreierlinie blieben ausbaufähig. In Houston kann er offensiv aber neben Kevin Durant, Alperen Sengün, Amen Thompson und Fred VanVleet entlastet werden – und als Energizer der Second Unit wirken.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.