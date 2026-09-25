Der Basketball-Sport trauert um einen seiner größten Spieler der 1950er und 60er Jahre.

Mit Bob Pettit ist der historisch erste MVP der nordamerikanischen Profiliga NBA im Alter von 93 Jahren verstorben. Dies teilte die Hall of Fame der Liga mit. Der im US-Bundesstaat Louisiana geborene Basketballer gewann als Erster die 1956 ins Leben gerufene MVP-Trophäe, drei Jahre später erhielt er nochmals die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Liga. Nach seinem Karriereende wurde Pettit 1971 in die Hall of Fame aufgenommen.

Die Institution würdigte den Center und Power Forward als „Riesen des Spiels“. Nach dem er 1954 an zweiter Stelle von den Milwaukee Hawks gedraftet wurde, verbrachte er seine gesamte Karriere bei den ein Jahr später daraus hervorgegangenen St. Louis Hawks. Diese führte er 1958 zum NBA-Titel gegen Boston und erzielte dabei 50 Punkte beim entscheidenden Sieg (110:109) im sechsten Spiel.

Pettit prägte die Frühphase der NBA

Pettit knackte einst als erster Spieler die Marke von 20.000 erzielten Punkten in der NBA, bis zum Karriereende 1965 brachte er es auf 20.880 Zähler. Dabei war der 2,06 m große US-Amerikaner zweimal bester Scorer der Saison, 1961/62 schaffte er einen Höchstwert von 31,1 Punkten pro Spiel. Insgesamt kam er elfmal ins Allstar-Team der Liga.