Der deutsche Basketballstar war während eines Vorbereitungsspiels mit einer Verletzung an der rechten Schulter ausgewechselt worden.

Die Schulter hält: Der deutsche Basketballstar Franz Wagner (25) hat vor dem Start der neuen NBA-Saison Entwarnung gegeben. „Ich habe voll mittrainiert, fühle mich gut und plane, dass ich spielen werde“, sagte der Welt- und Europameister am Dienstag nach einer Trainingseinheit von Orlando Magic.

Wagner bangt um Saisonstart

Im Vorbereitungsspiel von Orlando gegen Miami Heat hatte Wagner am Freitag nach einem erfolglosen Dreierversuch kurz nach der Pause das Parkett verlassen. Er habe „einen starken Schmerz gefühlt“, sagte der 25-Jährige: „Es hat keinen Sinn gemacht, weiterzuspielen.“

Das Team aus dem US-Bundesstaat Florida startet in der Nacht zu Donnerstag gegen die Atlanta Hawks in die Saison. Wagner, der aufgrund einer langwierigen Knöchelverletzung weite Teile der letzten Spielzeit verpasst hatte, will mit Orlando wieder in die Playoffs – und dann endlich auch eine Serie gewinnen.

„Die letzten zwei, drei Saisons sind nicht so zu Ende gegangen, wie wir uns das erhofft hatten“, sagte Wagner. In den vergangenen drei Jahren waren die Magic jeweils in der ersten Playoff-Runde gescheitert.