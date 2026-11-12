Wagner-Brüder drehen auf: Siege für Orlando und Brooklyn

Franz Wagner stellt einen neuen Saisonbestwert auf. Auch Bruder Moritz hat in der NBA Grund zum Jubeln.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat seine starke Form in der NBA eindrucksvoll bestätigt. Der 25-Jährige führte die Orlando Magic zu einem 123:108 bei Utah Jazz und stellte dabei mit 38 Punkten erneut eine neue persönliche Saisonbestmarke auf. Auch sein älterer Bruder Moritz Wagner spielte groß auf und durfte mit den Brooklyn Nets jubeln.

Franz Wagner war bei Orlandos zweitem Sieg in Serie einmal mehr der überragende Akteur. Neben seinen 38 Zählern steuerte der Berliner acht Rebounds und einen Assist bei. Die Entscheidung fiel im Schlussviertel, das die Magic mit 38:21 für sich entschieden.

Bereits beim vorherigen 107:100-Erfolg bei den Sacramento Kings hatte Wagner geglänzt, mit 33 Punkten einen Bestwert aufgestellt und die Niederlagenserie seines Teams nach vier Pleiten nacheinander beendet.

Auch Moritz Wagner erlebte mit Brooklyn einen erfolgreichen Abend. Die Nets feierten bei den New Orleans Pelicans einen deutlichen 145:111-Erfolg und damit ihren dritten Saisonsieg. Wagner überzeugte mit 16 Punkten, drei Rebounds und einem Assist. Mehr Zähler hatte der 29-Jährige in dieser Saison bislang nicht erzielt. Insgesamt punkteten acht Spieler der Nets zweistellig.