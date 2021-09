NFL: Liga verkündet Playoff-Revolution - Wild-Card-Game am Montag geplant

In diesem Jahr soll erstmals ein Wild-Card-Spiel am Montag zur besten Sendezeit stattfinden. Bereits in der vergangenen Saison gab es sechs Wild-Card-Spiele, damals waren jedoch jeweils drei Spiele am Samstag und Sonntag terminiert. 2020 kam ein Montagsspiel nicht in Betracht, da es mit der nationalen Meisterschaft im College-Football kollidiert wäre. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)