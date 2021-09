NFL, New York Jets: Quarterback Zach Wilson erlebt gegen Patriots bitteren Abend

„Es ist in Ordnung, langweiligen Football zu spielen. Das ist es wirklich“, äußerte sich Jets-Coach Robert Saleh zu seinem Pechvogel: „Er ist ein elektrisierender Kerl. Er ist verdammt ehrgeizig und will unbedingt gewinnen, aber manchmal ist es auch okay, langweilig zu sein. Das ist wahrscheinlich die größte Lektion, die er aus diesem Spiel mitnehmen kann.“