NFL: Washington Football Team besiegt New York Giants nach Drama

Nach einem verfehlten Fieldgoal in der Schlusssekunde von Washingtons Kicker Dustin Hopkins schienen die Giants kurz wie der Sieger. Doch aufgrund eines Offside-Vergehens von New York bekam der Kicker die zweite Chance - und nutzte sie aus 43 Yards zum 30:29 nach Ablauf der Spielzeit. Es ist Washingtons erster Sieg in dieser Saison.