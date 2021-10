NFL: Patrick Mahomes schwächelt bei Kansas City Chiefs - Flüche wegen Brady, Madden und Drake?

Zum Vergleich: In den Jahren 2019 und 2020, als er zweimal in Folge in den Super Bowl einzog, hatte er in allen Regular-Season-Spielen zusammen elf Bälle in die Hände eines gegnerischen Spielers geworfen. Ein Quarterback-Rating von 6,1 markierte zudem den vorläufigen Tiefpunkt (für die aktuelle Saison steht sein Rating bei 63,9). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)