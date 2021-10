NFL: Philadelphia Eagles traden Zach Ertz zu Arizona Cardinals

Der 30-Jährige spielte in seiner bisherigen NFL-Karriere ausschließlich für die Eagles. Er wurde beim Draft 2013 an 35. Stelle ausgewählt. 2018 gewann der mit Philadelphia den Superbowl 52 gegen die New England Patriots (41:33). Eartz fing dabei den entscheidenden Touchdown zum 38:33. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)