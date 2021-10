NFL & Raiders-Coach Jon Gruden: Rücktritt nach Mail-Skandal

Am Montagabend veröffentlichte die New York Times dann weiteren E-Mails des Headcoaches aus den Jahren 2011 bis 2018 mit diversen schwulen- und frauenfeindlichen Beleidigungen. Unter anderem hatte er NFL-Commissioner Roger Goodell als „Schwuchtel“ und „Pussy“ bezeichnet. In dieser Zeit war Gruden als Experte für den US-Sender ESPN tätig.