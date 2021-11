NFL: Aaron Rodgers von Green Bay Packers steht im Zwielicht

Als Grund für das frostige Verhältnis nannte er die unterschiedliche Lebensweise, für die sich er und Aaron entschieden hätten. „Ich liebe ihn, und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, in seiner Haut zu stecken und den Druck zu haben, den er hat, und die Anforderungen, die die Leute an ihn stellen. Ich bin ihm nicht böse, es ist einfach so, wie die Dinge im Moment laufen“, nahm er ihn in jedoch in Schutz.