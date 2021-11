NFL: LA Rams nach Trade für Von Miller Titel-Kandidat vor Tom Brady und Bucs - Kommentar

Denn wie schon bei Ramsey oder Brandin Cooks, der 2018 von den Patriots kam und mittlerweile in Houston ist, traden die Rams ihre Draft-Picks in Massen, müssen geholte Spieler teuer entlohnen, statt in Zukunft günstige Rookies zu haben. Ergebnis: Seit 2016 hatte L.A. keinen Erstrundenpick - und besitzt auch bis 2024 keinen mehr.