NFL: Patrick Mahomes macht Sorgen, Chiefs quälen sich zum Sieg gegen Giants

Superstar Mahomes brachte rund 60 Prozent seiner Pässe an den Mann (29 von 48, 275 Yards), leistete sich bei einem Touchdown allerdings auch eine Interception und hatte in der Schlussphase beim Stand von 17:17 noch Glück, dass sein Fehlpass in die Hände von Giants-Verteidiger Darnay Holmes wegen einer Strafe gegen New York nicht zählte.