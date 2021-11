NFL: Russell Wilson wieder fit - Seahawks-Quarterback gibt gegen Packers Comeback nach Finger-OP

Wilson arbeitete nach seiner Verletzung unermüdlich an seinem Comeback. „Ich noch nie einen Spieler erlebt, der sich so engagiert der postoperativen Therapie unterzog und so sehr davon überzeugt war, wieder das gleiche, wenn nicht sogar ein besseres Leistungsniveau zu erreichen wie vor der Verletzung“, erklärte Dr. Steve Shin, der Wilson am 8. Oktober operiert hat, auf der Homepage der Seahawks. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)