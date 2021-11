NFL: Tom Brady und Tampa Bay Buccaneers verlieren in Washington

Tampa Bay fand von Beginn an keinen Rhythmus und Bradys Interceptions bei zwei seiner ersten sechs Würfe brachte die Offense komplett aus dem Konzept. Zwar starteten die Buccaneers, die erst zum fünften Mal in den letzten beiden Saisons in der ersten Halbzeit keinen Touchdown erzielen konnten, nach der Pause zur Aufholjagd, zum Sieg reichte es aber nicht mehr. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)