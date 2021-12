NFL, Chargers: Donald Parham meldet sich nach Horror-Verletzung gegen die Chiefs zu Wort

Einige Stunden nach der 28:34-Niederlage seiner Chargers gab sich der 24-Jährige schon wieder positiv: „Mir geht es gut. Ich weiß all die Liebe und Unterstützung von allen zu schätzen. Es bedeutet mir und meiner Familie so viel, zu wissen, dass so viele Menschen an mich denken. Gott hat einen Plan für mein Leben. Ich werde besser als zuvor zurückkommen“, schrieb er bei Twitter.