NFL: Frau lebendig verbrannt! Schock-Details zur Todes-Fahrt von Henry Ruggs veröffentlicht

Ruggs‘ Anwälte wollen einen Zeugen gefunden haben, nach dessen Angaben die Feuerwehr zu langsam reagiert habe. Dieser Darstellung wurde bereits widersprochen, Clark Countuy Sprecher Erik Pappa gab bereits am 11. November an, nach Feuerwehr-Angaben sei das Auto beim Eintreffen komplett in Flammen gehüllt gewesen, „der Fahrgastraum war für die Insassen nicht zu überleben“.