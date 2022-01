NFL: Hammer-Aus für Aaron Rodgers und die Green Bay Packers

Kurios: Das Team von Trainer Kyle Shanahan gewann die kuriose Defensivschlacht ohne einen durch die eigene Offensive erzielten Touchdown - was es seit dem Jahr 2000 so nicht in den NFL-Playoffs gegeben hatte: Für die vorausgegangenen Punkte sorgten ein weiteres Field Goal von Gould und ein Touchdown von Talanoa Hufanga nach einem geblockten Punt Kick der Packers.