NFL: Aaron Rodgers entfacht neuen Riesen-Wirbel - kurz vor Playoff-Spiel

Für Kritik sorgte auch die Art und Weise, wie Rodgers über Bidens Wahlergebnis redet: Dass er lediglich „schätzt“, dass Biden tatsächlich 81 Millionen Stimmen bekommen hat (“... but I guess he got 81 million votes ...“), wirkt wie ein bewusster Anklang an den von Amtsvorgänger Donald Trump gesponnenen, vielfach widerlegten Wahlbetrugs-Mythos.