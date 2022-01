NFL-Playoffs: Jimmy Garoppolo nach Super-Bowl-Aus emotional - Schluss bei 49ers?

„Die Emotionen in der Umkleidekabine waren ziemlich heftig“, erklärte Garoppolo. „Ich denke, in den nächsten Tagen wird sich das Ganze ein wenig beruhigen. Nach einem gewonnenen oder verlorenen Spiel sind die Emotionen groß, und man muss froh sein, dass es passiert ist, darüber lächeln und an die guten Dinge denken.“