NFL: Quarterback Ben Roethlisberger von Pittsburgh Steelers beendet Karriere

"Ich weiß gar nicht, mit welchen Worten ich beschreiben kann, was mir das Spiel bedeutet hat. Es war eine Ehre, 18 Jahre lang für die Steelers zu spielen und hier eine Heimat zu finden", sagte Roethlisberger in einem Clip, den die Steelers veröffentlichten: "Jetzt ist es an der Zeit, zurückzutreten. Ich bin unendlich dankbar."