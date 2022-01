NFL: Wer kommt in den Super Bowl? Playoff-Check mit Chiefs - Bengals und Rams - 49ers mit Prognose

Die Chiefs sind aber viel gefestigter und abgeklärter. Ob im Coaching Duell Andy Reid (19-15 in den Playoffs) gegen Zac Taylor, der erst in sein drittes Postseason-Spiel geht, oder bei den Schlüsselspielern - Kansas City ist überall erfahrener und besser aufeinander abgestimmt. Die Chiefs gehen in ihren dritten Super Bowl in Serie.