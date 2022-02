"Manchmal braucht es Zeit": Brady lässt Zukunft weiter offen

Brady spielt seit 22 Jahren in der NFL, mit den New England Patriots gewann er sechs Titel und triumphierte nach seinem Wechsel nach Florida im vergangenen Jahr auch mit den Buccaneers. In den USA ist er eine Sport-Ikone, es gibt kaum noch Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, die er nicht hält. In dieser Saison scheiterte Brady mit den Bucs in den Play-offs an den Los Angeles Rams.