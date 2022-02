NFL: Green Bay Packers holen Dominik Eberle! Das sagt der deutsche Kicker zum Konkurrenzkampf mit Legende Mason Crosby

„Ich habe sehr viel Respekt vor Mason Crosby. Er ist ein langjähriger Kicker in der NFL, hat den Super Bowl gewonnen, ist ein Clutch-Kicker und macht viele Gamewinner“, lobt Eberle seinen inzwischen 37 Jahre alten Kontrahenten, betont aber auch: „Meine Erwartung ist wirklich, dass ich am Ende der Kicker bin, wenn ich auf meinem besten Niveau kicke - und genau so gehe ich in diesen Konkurrenzkampf rein.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)