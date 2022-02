Super Bowl 2022: Jakob Johnson über das Mega-Event und den deutschen NFL-Hammer

Johnson: Es ist das Ziel, auf das wir alle hingearbeitet haben. Jeder deutsche Spieler hat gehofft, dass er mit seiner Leistung den Sport in Deutschland populärer machen kann. Ein Spiel nach Deutschland zu bringen, könnte der Schritt sein, um die Sportart dort endgültig zu etablieren. In Deutschland haben wir viel gute Jugendarbeit und auch die Football-Ligen sind in Deutschland sehr gut vertreten. Man hat schon immer gut gespielt. Es ist nur immer daran gescheitert, dass dir die Aufmerksamkeit gefehlt hat, um den Sport an den „normalen“ Zuschauer zu bringen, der vielleicht sonst nur Fußball schaut. Wenn die NFL vor Ort ist, besonders in so einer Stadt wie München, dann ist Football nicht mehr zu übersehen.