NFL: Defensive Tackle Jordan Davis von den Georgia Bulldogs sorgt beim Draft Combine für Furore

Ab 2018 ging Davis auf die University of Georgia, um Football für die Georgia Bulldogs zu spielen. Erst gegen Mitte seiner ersten College-Saison kam der 22-Jährige erstmals von Beginn an zum Einsatz. Insgesamt bestritt er elf von 14 Spielen, davon vier als Starter. In seinem zweiten Jahr für die Bulldogs startete der Defensive Tackle in 8 von 14 Partien, bevor er sich 2020 als Stammspieler zu einer Schlüsselfigur in der Defense von Georgia entwickelte.