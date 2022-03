NFL: Ex-Saints-Profi Glenn Foster Jr. stirbt in Polizeigewahrsam - ungeklärter Tod wirft Fragen auf

Und weiter, an die Polizei gerichtet: „Menschen, die sich in Ihrem Gewahrsam befinden, am Leben zu erhalten, ist buchstäblich die niedrigste Messlatte, die wir für eine Strafverfolgungsbehörde setzen können, und das ist etwas, was das Büro des Sheriffs von Pickens County nicht getan hat. Pickens County schuldet der Familie die Wahrheit über den tragischen Tod von Mr. Foster.“