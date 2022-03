NFL: Los Angeles Chargers dank Khalil Mack und J.C. Jackson Titelanwärter?

In den vergangenen fünf Spielzeiten zählen Mack (221) und Bosa (207) laut ESPN zu den Spielern, die den Quarterback am häufigsten unter Druck gesetzt haben. Außerdem liegen Bosas 47,5 Sacks seit 2017 an sechster Stelle in der NFL. Mack hat derweil einmal weniger zugeschlagen und steht an Position zehn.