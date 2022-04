NFL: Colin Kaepernick mit Show-Training vor NFL-Teams - Hoffnung auf Comeback?

Nun soll der US-Amerikaner eine weitere Chance erhalten, sich den NFL-Teams anzubieten. Beim Frühlingsspiel der Michigan Wolverines am Samstag wird Kaepernick in der Halbzeit einige Pässe werfen, auf College-Spieler, die für den nächsten Draft in Frage kommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)