NFL-Legende Frank Gore äußert besonderen Wunsch - Zukunft bei den San Francisco 49ers?

In acht dieser zehn Spielzeiten übertraf der fünfmalige Pro-Bowler die Marke von 1000 Yards. Insgesamt kam er in seiner Karriere, in der er auch für die Indianapolis Colts, Miami Dolphins, Buffalo Bills und New York Jets auflief, auf genau 16.000 Rushing Yards - der drittbeste Wert in der Geschichte der NFL hinter Emmit Smith (18.355) und Walter Payton (16.726). (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)