NFL-Jungstar Haskins bei Unfalltod betrunken und unter Drogen

Am 9. April war Haskins während eines Trainingslager-Aufenthaltes in Boca Raton auf einem Freeway von einem Truck erfasst worden. Angaben der Autobahn-Polizei zufolge befand sich der Profi zum Zeitpunkt des Unfalls "aus unbekannten Gründen auf einer zugangsbeschränkten Fläche der Fahrbahn". Der Steelers-Spielmacher war wenigen Stunden nach dem Unglück in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.