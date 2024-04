Alle Infos: Der NFL-Draft 2024 live im TV und Stream

Auftakt in die Saison, der NFL-Draft steht an! Drei Tage lang haben die Teams der besten Footballliga der Welt die Möglichkeit, sich mit neuen Spielern zu verstärken. Los geht es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit der ersten Runde. Die beiden deutschen Talente Brandon Coleman und Julius Welschof machen sich Hoffnungen, zumindest am dritten Tag (Runde 4 bis 7) ausgewählt zu werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Alle Infos zum Draft, der in Detroit durchgeführt wird, gibt es hier.

So können Sie den NFL-Draft 2024 LIVE verfolgen

TV: Nitro (erste Runde), RTL+ (ab zweiter Runde)

Nitro (erste Runde), RTL+ (ab zweiter Runde) Stream: Nitro (erste Runde), RTL+ (ab zweiter Runde)

So funktioniert der NFL-Draft 2024

Alle 32 Teams der NFL wählen in insgesamt sieben Runden neue Spieler aus, bei denen es sich zumeist um College-Abgänger handelt. Für den Draft können allerdings auch Spieler infrage kommen, die ihr Studium noch nicht abgeschlossen haben. Eine Jury entscheidet, wer sich anmelden darf.

{ "placeholderType": "MREC" }

In einer festgelegten Reihenfolge kommt eine Franchise nach der anderen zum Zug und wählt aus dem Spielerpool aus. In der Nacht vom 25. auf den 26. April (ab 2 Uhr MESZ) findet die 1. Runde statt. In dieser haben die Teams je zehn Minuten Zeit, um sich auf einen Zugang festzulegen.

Die Runden 2 und 3 gehen dann in der Nacht vom 26. auf den 27. April über die Bühne, je sieben Minuten Bedenkzeit stehen hier zur Verfügung. In der dritten Nacht werden dann noch die Runden 4 bis 7 durchgeführt, hier muss in vier Minuten entschieden werden.

Die Draft-Reihenfolge 2024

Die Draft-Reihenfolge basiert auf dem Abschneiden der Teams in der Vorsaison. Das schlechteste Team darf den ersten Pick durchführen, der Super-Bowl-Champion ist als Letztes dran. So soll eine gewisse Ausgeglichenheit in Sachen Qualität sichergestellt werden, da die zuletzt schwächeren Teams die heißer begehrten Talente auswählen können.

In dieser Saison beginnen die Chicago Bears, sie werden sich voraussichtlich mit Quarterback Caleb Williams verstärken. Die Bears kommen im diesjährigen Draft auch an neunter Stelle nochmal zum Zug.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das liegt daran, dass die Teams ihre Picks bei Spieler-Trades auch tauschen können. Das bedeutet allerdings zwangsläufig auch, dass manche Teams keinen Erstrunden-Pick haben. In diesem Jahr ist das bei den Carolina Panthers, Cleveland Browns, Houston Texans der Fall.

Es könnte ein historisches Jahr werden, nie zuvor wurden unter den ersten fünf Pick gleich vier Quarterbacks gewählt. Das gilt heute Nacht als fast sicher.

Die Draft-Reihenfolge im Überblick: