NFL: Punter sorgen für Draft-Kuriosum - ohne den "Punt-Gott"

Stout, der noch knapp vor Camarda ausgewählt wurde, ist mit einem Schnitt von 46,6 Yards (Rekord am Penn State) pro Punt in seiner College-Karriere der am frühesten gedraftete Punter seit Mitch Wishnowsky. Dieser wurde damals an Position 110 von den San Francisco 49ers ausgewählt. Dort spielt er bis heute und steht bei einem Karriereschnitt von 45,7 Yards pro Punt in der NFL.