NFL: Tom Brady wird TV-Experte bei Fox Sports und sahnt ab - nach Karriereende

Mit seiner Unterschrift bei Fox Sports hat der Quarterback zugleich offenbar den höchstdotierten Vertrag in der Geschichte des Sportfernsehens unterzeichnet. So berichtet die New York Post von einem Zehnjahresvertrag über 375 Millionen US-Dollar. Jährlich würde der Spielmacher damit 37,5 Millionen absahnen. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)